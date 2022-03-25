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1 час назад

Гинер хотел уволить Березуцкого зимой, Алексея поддержал Орешкин

Sports.ruSports.ruиещё 1

Как сообщает журналист Иван Карпов, президент армейцев Евгений Гинер хотел уволить 39-летнего тренера. Более того, Гинер изначально был против назначения Алексея.

Гинер хотел уволить Березуцкого, Алексея поддержал Орешкин
Фото: РИАРИА

После работы в «Витессе» братья Березуцкие вернулись в ЦСКА в качестве заместителей гендиректора Романа Бабаева. В августе 2020-го Василий вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко, Алексей продолжил заниматься спортивными вопросами.

В январе 2021-го у них с Бабаевым случился конфликт из-за решений Романа и стиля управления клубом. Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин тогда уговорил Алексея остаться в клубе и снова начать тренировать.

Весной тренером ЦСКА назначили Ивицу Олича. Васийлий ушел в «Краснодар», потом, зимой 2022-го, именно Орешкин убедил Василия вернуться в клуб после ухода из «Красноадара».

Летом 2021 года, после отставки Олича, Гинер не смог успешно завершить переговоры с Сергеем Ребровым из «Ференцвароша», тогда Орешкин настоял на назначении Алексея Березуцкого главным тренером ЦСКА.

Затем в декабре Орешкин снова вступился за Алексея, когда Гинер и Бабаев решили пригласить бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича и даже согласовали с ним контракт.

Березуцкий был признан лучшим тренером РПЛ в феврале-марте. ЦСКА выиграл все 4 матча в лиге и занимает третье место, на 6 очков отставая от лидирующего «Зенита».

Футбол,Марко Николич,Иван Карпов,Роман Бабаев,Виктор Гончаренко,Максим Орешкин,Сергей Ребров,Евгений Гинер,Зенит,
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