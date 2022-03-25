«Очень больно»: что говорят о невыходе сборной Италии на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо высказался о поражении своей команды в стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022 от команды Северной Македонии. Его слова передает Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Действующие чемпионы Европы уступили с минимальным счетом, пропустив мяч в добавленные минуты к основному времени встречи. Гол на счету Александара Трайковски с передачи Бояна Миовски.

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«Трудно объяснить, что произошло. Мне очень больно. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Я не думаю, что у нас были проблемы с созиданием, мы доминировали и создавали моменты. Но реализовать их не смогли», — сказал Жоржиньо.

В другом полуфинале Португалия оказалась сильнее Турции. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша. Забитыми мячами отметились Отавио, Диогу Жота и Матеус Нунес. У турков отличился Бурак Йылмаз. Он же на 85-й минуте не реализовал пенальти, упустив возможность сравнять счет.

Финальный матч за право выхода на мировое первенство Португалия — Северная Македония состоится 29 марта. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Чемпионы Европы не сыграют на ЧМ-2022 после матча с удивительной статистикой и пропущенного гола на 92-й минуте.

В это невозможно поверить, но сборная Италии проиграла дома Северной Македонии и пролетает мимо ЧМ-2022! Все ждали, что в финале стыков чемпионы Европы сразятся с Португалией, а случилась, пожалуй, самая громкая сенсация отборочного цикла. «Скуадра Адзурра» пропустит второй подряд чемпионат мира.

Итальянцы специально перенесли этот матч в Палермо, где почти всегда побеждали при поддержке местной горячей публики. Хотя, казалось, Северную Македонию должны спокойно обыгрывать в любом городе и в любое время. Но что-то Манчини, видимо, беспокоило. Возможно, состояние игроков вкупе с потерями Федерико Кьезы, Леонардо Бонуччи и Мануэля Локателли. Тренер пригласил на сбор даже подзабытого уже Марио Балотелли, однако, в конце концов, не стал включать выступающего в Турции форварда в окончательную заявку. Может, и зря. Реализации Италии при обилии моментов в матче с македонцами как раз и не хватило.

Чемпионы Европы владели большим преимуществом на протяжении всей встречи. Контролировали мяч 65% времени, нанесли в восемь раз больше ударов по воротам – 32:4. Правда, разница по попаданиям в створ оказалась невелика – 5:2. Ещё более показательна статистика ударов из штрафной – 16:0. Аналитики подсчитали, что при такой разнице в моментах вероятность победы сборной Италии составляла 85%, тем не менее команда Манчини умудрилась проиграть.

Героем этого удивительного матча стал левый вингер сборной Северной Македонии Александар Трайковски. По иронии судьбы, большую часть своей карьеры он провёл в «Палермо». Сейчас же Трайковски выступает в Саудовской Аравии за команду «Аль-Фейха», а в нынешнем сезоне забил всего один гол в 17 матчах. Наверное, это действительно тот случай, когда своё поле помогает. Только Манчини не учёл, что настоящим хозяином на стадионе «Ренцо Барбера» будет чувствовать себя 29-летний македонец.

Гол гостей, забитый на 92-й минуте, получился очень простым. Македонцы уже откровенно тянули время в ожидании дополнительного времени. Вратарь Столе Димитриевски выбил мяч куда подальше, и после удачного верхового единоборства он попал к Трайковски. Экс-игрок «Палермо», не имея особых вариантов, пробил издали. И попал прямо в дальний угол ворот хозяев! Кстати, Трайковски в этот вечер и нанёс все четыре удара Северной Македонии.

Команда Благойи Милевски совершила футбольное чудо и теперь сыграет в финале стыков на выезде с Португалией. Криштиану Роналду и компания сейчас наверняка счастливы не только из-за своей победы над Турцией, но и из-за результата игры в Палермо. Впрочем, Италия тоже была рада жребию, который свёл «Скуадру Адзурру» с македонцами.

«Если Евро-2020 был самым замечательным периодом в моей жизни, то это поражение стало самым большим разочарованием, – признался Манчини после поражения в интервью для RAI Sport. – Здесь и сказать нечего. Таков футбол – иногда случаются невероятные вещи. Мы вообще не должны были попадать в эту ситуацию. Но сегодня сделали всё возможное для победы, и об этом трудно даже говорить.



Победа на Евро-2020 была заслуженной, мы играли отлично. Потом удача, которая сопутствовала нам на том турнире, уступила место тотальному невезению. Начиная с сентября происходили невероятные вещи… И есть ощущение, что гол, пропущенный на 92-й минуте, вписывается в картину. У нас прекрасная команда, и мне жаль её.



Сейчас я переживаю за своих ребят больше, чем в июле. В такой тяжёлый момент моя привязанность к ним огромна. Пока рано говорить о том, что будет дальше. Мы сильно разочарованы, но это сборная великих игроков с блестящим будущим».

Невыход сборной Италии по футболу на чемпионат мира - плата за ошибки, которые команда совершала с сентября 2021 года. Такое мнение высказал защитник итальянской команды Джорджо Кьеллини, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Трудно объяснить, что произошло, - сказал Кьеллини. - Мы очень разочарованы. Провели неплохой матч, но не смогли забить. С сентября по сегодняшний день мы допускали ошибки, и нам пришлось за них заплатить".



"Я горжусь нашей командой, которая отдала все силы. Понятно, что сейчас мы разбиты и раздавлены, внутри у нас большая пустота", - добавил защитник итальянской команды.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение о сенсационном вылете сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальной игре отбора к ЧМ-2022.

«В футболе очень часто происходят неожиданности. Для Италии и футбола это большая потеря. Чемпион Европы не попадает на чемпионат мира! Хотя весь итальянский футбол очень сильно прибавил по сравнению с пятилетней давностью.



Но такова футбольная жизнь. Значит, не были сконцентрированы на 100%. Не были подготовлены должным образом», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на сенсационное поражение национальной команды Италии от Северной Македонии со счётом 0:1 в полуфинале стыкового отборочного турнира на ЧМ-2022. Мостовой считает, что невыход подопечных Роберто Манчини на ЧМ-2022 — это шок и катастрофа, сообщает «Чемпионат».

Для Италии это шок и полная катастрофа. Футбол — удивительная игра. Итальянцы были в три раза сильнее, но Македонии повезло, залетел удар. И задаёшься вопросом: а зачем вообще нужна красивая игра? Никто не скажет, что македонцы играли некрасиво. Они могут гордиться. Португальцы теперь открыли бутылочку крепкого, — заявил Мостовой.

Алессандро Костакурта высказался о поражении сборной Италии от Северной Македонии (0:1).

«Я очень разочарован. Я влюбился в эту команду после сегодняшней игры. Командная игра должна приводить к тому, чтобы индивидуальности забивали. Этого не хватило, но игра была очень хорошей.



Думаю, Манчини проделал отличную работу, в том числе и с Македонией. Манчини виноват меньше всех», – сказал бывший защитник «Милана» и сборной Италии.

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прокомментировал поражение от команды Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

«Катастрофа, — приводит слова Верратти Football Italia. — Мы скатились из князей в грязь. Выложились по полной, но этого оказалось недостаточно. Нам не удалось забить. Было немного невезения, но нужно самому творить свою удачу. Надо спрашивать с себя».

Российский блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на поражение сборной Италии в матче стыкового турнира ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1).

«Ну вот вам и весь Манчини, ребята. Уж извините, что в такую минуту. Сочувствую. Но переоценка личности — огромная проблема на следующем шаге. Македонцам респект!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В Сети появилось видео из раздевалки сборной Северной Македонии, которая в полуфинальном стыковом матче отбора на чемпионат мира – 2022 сенсационно обыграла команду Италии (1:0).

На ролике запечатлена бурная радость македонских футболистов:

Болельщики сборной Северной Македонии устроили бурные празднования на улицах после победы своей команды над Италией в полуфинальном стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022.

Видео сумасшествия, которое происходило на улицах Скопье (столица Северной Македонии), распространилось в соцсетях.

«Скуадра Адзурра» пропустит второй Кубок мира подряд. Страна в унынии.

Два важных тезиса итальянских медиа после вчерашнего позора: результат матча с Северной Македонией – случайность, а Роберто Манчини должен продолжать работу со сборной. Такой же позиции придерживаются официальные лица, в том числе президент местной федерации.

Мы собрали главные слова из итальянской прессы после кошмарной ночи, когда чемпионы Европы пролетели мимо ЧМ-2022.

Tuttosport: «Похороны мечты огромной нации»

«Кошмар снова материализуется, и Италия будет вынуждена смотреть чемпионат мира по телевизору во второй раз подряд. После России-2018 теперь Катар-2022, где также не будет нашей команды.

В Милане в 2017 году Швеция победила сборную Вентуры, на этот раз Северная Македония в Палермо обыграла команду Манчини. Действующие чемпионы Европы уже видели себя в игре с Португалией в финале отбора, но в итоге пролетают мимо противостояния с Криштиану Роналду. Интересно, что всё решил гол бывшего игрока «Палермо» Трайковски. Результат матча предопределил бывший игрок команды. Фантастика. Пробить Доннарумму на 92-й минуте и похоронить мечту огромной нации. Невероятно».

Сorriere dello sport: «Волшебные ночи превратились в кошмар»

«Италия в невероятном по сюжету матче проигрывает дома Северной Македонии и второй раз подряд пропустит чемпионат мира. У команды Манчини много возможностей, которые она тратит впустую.

11 июля 2021 года мы отпраздновали покорение невероятного Евро-2020 на улицах Италии. Восемь месяцев спустя волшебные ночи превратились в кошмар. Италия неожиданно проигрывает Македонии и во второй раз подряд увидит чемпионат мира из своей гостиной. Невероятная история, настолько неожиданная, что поражает. При этом Италия не была плоха или слаба. Всё решил неожиданный удар Трайковски. Нереальная тишина окутала Палермо. Публика, которая смогла заполнить трибуны на 100%, была в шоке. Это должна была быть вечеринка, а она превратилась в воспоминания о матче Италия — Швеция. Даже хуже, учитывая, что мы подошли к этому отбору в качестве действующих чемпионов Европы. Манчини пытался всех успокоить накануне: «Мы поедем на чемпионат мира, чтобы их победить». Теперь же мы увидим шоу в Катаре в качестве наблюдателей. Досадная привычка».

La Gazzetta dello sport: «Месяц Евро-2020 – счастливая передышка на фоне многолетних разочарований»

«Выигранный чемпионат Европы стал счастливым моментом между годами разочарований в сборной и в клубах. Наш футбол платит огромную цену: по-прежнему не хватает стратегии и нет смелости в решениях.

Чудеса никогда не повторяются. Мы ждали и надеялись, мы верили в это. Вместо этого ночь в Палермо приносит с собой безграничную горечь. Нет объятий, только широко раскрытые и недоверчивые глаза Манчини и Виалли смотрят на группу празднующих македонских игроков. Мы не едем на ЧМ второй раз подряд, потому что итальянский футбол так и остался на периферии, несмотря на то что было в июле на «Уэмбли». Месяц чемпионата Европы — лишь счастливая передышка посреди многолетних разочарований».

Первые полосы европейских медиа о вылете Италии с ЧМ-2022

L'Equipe: «Италия затеряна в пустыне. Чемпионы Европы не поедут в Катар». И образ безутешного Марко Верратти на всю полосу.

Marca: «Северная Македония удивляет. Трайковски ломает все прогнозы». И фотография Берарди, стоящего на коленях с лицом, уткнувшимся в траву.

Mundo deportivo: «Италия выброшена!»

Daily Express: «Македония поразила Италию».

AS: «Трагедия Италии» – испанская газета написала это на итальянском языке.

Реакция известных итальянцев

Франко Камоцци: «Восстановим сборную вместе с Манчини»

«Невыход на ЧМ — позор. Нет оправдания такому результату. Проблема не в том, что нужно менять тренера… Хватит обвинять тренеров – это футболисты выходят на поле и играют. Нужно просто принять тот результат, который был зафиксирован на поле. Ещё нужно избавиться от ощущения, что мы самая сильная сборная только потому, что носим футболки сборной Италии. Давайте начнём с того, кем мы являемся на данный момент. Восстановим сильную сборную Италию вместе с Манчини!»

Массимо Каррера: «Не хватало спортивной злости»

«Итальянцы очень много ошибались, действовали нерасторопно, очень медленно развивали атаки. Ещё им не хватало спортивной злости и точности в ударах по воротам! Македония сыграла матч своей жизни. Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле».

Фабио Капелло: «Грустный и тяжёлый момент»