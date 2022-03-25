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1 час назад

СМИ: ФИФА может признать русский язык официальным языком организации

ТАССТАССиещё 3

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность внедрения русского языка в качестве официального языка организации. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

ФИФА может признать русский официальным языком организации
Фото: ReutersReuters

По информации источника, одним из вопросов, который будет рассматриваться в следующий четверг на конгрессе ФИФА, будет касаться введения новых официальных языков внутри организации. Действующий устав предусматривает использование трех официальных языков в документации и общении с ассоциациями, а именно английского, испанского и французского. Четвертый язык - немецкий, он также имеет статус официального языка, поскольку штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском Цюрихе, где преимущественно используют этот язык.

Отмечается, что руководство ФИФА, чтобы способствовать более представительному подходу к языкам, предлагает добавить в этот список три новых языка - русский, португальский и арабский. При этом их использование не будет систематическим, они будут использоваться только тогда, когда ФИФА сочтет это необходимым.

Футбол,
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