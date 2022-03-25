ФИФА может признать русский официальным языком организации

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность внедрения русского языка в качестве официального языка организации. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Фото: Reuters Reuters

По информации источника, одним из вопросов, который будет рассматриваться в следующий четверг на конгрессе ФИФА, будет касаться введения новых официальных языков внутри организации. Действующий устав предусматривает использование трех официальных языков в документации и общении с ассоциациями, а именно английского, испанского и французского. Четвертый язык - немецкий, он также имеет статус официального языка, поскольку штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском Цюрихе, где преимущественно используют этот язык.