Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
58 минут назад

Источник: правительство РФ одобрило «РЖД» продажу футбольного «Локомотива»

Чемпионат.comЧемпионат.com

Правительство Российской Федерации одобрило «Российским железным дорогам» продажу футбольного клуба «Локомотив». Об этом сообщает ТАСС.

РЖД разрешили продать «Локомотив»
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

5 августа 2017 года стадион «Локомотив Арена» в Москве стал называться «РЖД Арена». Малая спортивная арена «Локомотив» получила название «Сапсан Арена».

Нынешний сезон московский клуб начинал под руководством сербского специалиста Марко Николича. Специалист был уволен, а на его место назначили немецкого тренера Маркуса Гисдоля. Специалист был отстранён от должности по своей просьбе.

Сейчас «Локомотив» с 34 очками в 21 матче Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице шестое место. Железнодорожников тренирует Марвин Комппер, но из-за отсутствия у него лицензии PRO исполняющим обязанности главного тренера на матчах РПЛ является Дмитрий Лоськов.

Последние новости
Футбол,Маркус Гисдоль,Марко Николич,Марвин Комппер,Дмитрий Лоськов,Локомотив,РЖД,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители