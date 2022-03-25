Глава «Локомотива» опроверг новость о продаже клуба компанией «РЖД».

Сегодня стало известно, что правительство РФ одобрило продажу «Российскими железными дорогами» московского клуба. Однако позже выяснилось, что госкомпания имеет право продать только 0,0015% акций «Локомотива».

«Это полная чушь. 100 акций передали всего. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами.

В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред, да и только. ФК «Локомотив» не продается», – цитирует Александра Плутника журналист Иван Карпов.