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1 час назад

Плутник о продаже «Локомотива»: «Это полная чушь, 100 акций передали всего. Речь об изменении структуры владения внутри холдинга «РЖД»

Sports.ruSports.ru

Сегодня стало известно, что правительство РФ одобрило продажу «Российскими железными дорогами» московского клуба. Однако позже выяснилось, что госкомпания имеет право продать только 0,0015% акций «Локомотива».

Глава «Локомотива» опроверг новость о продаже клуба компанией «РЖД».
Фото: Sports.ruSports.ru

«Это полная чушь. 100 акций передали всего. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами.

В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред, да и только. ФК «Локомотив» не продается», – цитирует Александра Плутника журналист Иван Карпов.

«Футбольный клуб «Локомотив» не продается. В документе Правительства речь идет об изменении структуры владения внутри холдинга «РЖД», – заявил председатель совета директоров «Локомотива» «Спорт-Экспрессу».

Футбол,Александр Плутник,Иван Карпов,РЖД,Правительство РФ,
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