Дракслер может покинуть ПСЖ

"Я рад, что сыграл все 90 минут в матче за сборную Германии. Подобное произошло впервые за долгое время. Я уверен, что мне хватает мастерства для игры за сборную, но у меня непростая ситуация в клубе. Мне не хватает игровой практики. Я должен играть чаще", - приводит слова Дракслера Get French Football News.