Ибрагимович назвал своего кумира

- Роналду для меня - лучший в истории футбола. Я стремился подражать ему. Да и не только я... Вокруг меня многие тоже пытались подражать ему, он делал то, что никто не мог. Для меня было сильным потрясением затем вдруг оказаться на поле и играть против него, - вспоминает Ибрагимович, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.