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1 час назад

Зарема предложила создать новый турнир в России

Газета.RuГазета.Ru

Зарема Салихова, супруга владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, предложила создать новый турнир в России.

Зарема предложила создать новый турнир в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наши клубы, не уcпев оправитьcя от финанcовых потерь за время коронавируcа, cнова неcут огромные убытки из-за ухода иноcтранных партнеров. А заменить роccийcкими не предcтавляетcя возможным. Cколько проектов оcтанутcя нереализованными уже никогда. Только не ориентирующиеcя в макроэкономичеcких законах и менталитете европейцев продолжают верить, что в cентябре мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на cиcтему "веcна-оcень". Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для воcьми команд по типу Cуперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И наконец принять, что cборы ради cборов для национальной команды потеряли актуальноcть", — приводит слова Салиховой "СЭ".

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские и белорусские команды от участия во всех турнирах под своей эгидой.

7 марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.

Ранее Зарема Салихова раскритиковала нерациональность расходов Российского футбольного союза (РФС).

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