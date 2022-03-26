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1 час назад

Месси порассуждал о будущем в сборной Аргентины

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Нападающий ПСЖ Лионель Месси заявил, что примет решение о своем будущем в сборной Аргентины после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Рассуждения игрока приводит Marca.

Месси порассуждал о будущем в сборной Аргентины
Фото: ReutersReuters

Форвард допустил, что может завершить карьеру в национальной команде.

«Мне придется многое переосмыслить. Все будет зависеть от того, хорошо ли все сложится, или нет. Будем надеяться, что все пройдет наилучшим образом», — заявил Месси.

В ночь на субботу, 26 марта, Аргентина в отборе на ЧМ-2022 со счетом 3:0 обыграла Венесуэлу. Месси отметился голом. Аргентинцы досрочно обеспечили себе место в финальной части турнира в ноябре прошлого года.

Месси провел 158 матчей в составе сборной Аргентины. На счету 34-летнего нападающего 80 голов.

Футбол,Лионель Месси,
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