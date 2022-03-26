Сборная России победила молодежную команду в тренировочном матче

Сборная России по футболу победила молодежную команду в тренировочном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла на спортивной базе в Новогорске и завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на 26-й минуте забил нападающий Константин Тюкавин.

25 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на скорое возвращение национальной футбольной команды к официальным матчам. «Я надеюсь на то, что сборная вернется летом и сыграет официальные матчи», — заявил он. Тренер также рассказал о сборе национальной команды. По его словам, теории стало меньше и тренировки проходят более расслаблено.