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2 часа назад

Сборная России победила молодежную команду в тренировочном матче

Lenta.ruLenta.ruиещё 12

Сборная России по футболу победила молодежную команду в тренировочном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России победила молодежную команду в тренировочном матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла на спортивной базе в Новогорске и завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на 26-й минуте забил нападающий Константин Тюкавин.

25 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на скорое возвращение национальной футбольной команды к официальным матчам. «Я надеюсь на то, что сборная вернется летом и сыграет официальные матчи», — заявил он. Тренер также рассказал о сборе национальной команды. По его словам, теории стало меньше и тренировки проходят более расслаблено.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная России должна была 24 марта сыграть против Польши, которая по решению ФИФА автоматически вышла в финал отбора на мундиаль.

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