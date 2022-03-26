Карпин прокомментировал победу сборной России над молодежкой

"Доволен игрой. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Не знаю пока, насколько серьезно. По какому принципу формировались составы? По никакому - жребий. Не удалось отработать стандарты, потому что мы их целенаправленно не отрабатывали. Это делается под определенного соперника.