Левандовски согласился перейти в «Барселону»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски согласился на переход в испанскую «Барселону». Об этом сообщает издание Sportitalia.

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Отмечается, что нападающий уже дал свое согласие на переход в каталонский клуб. В данный момент "Барселона" ждет ответа "Баварии" по этому трансферу.

Ранее в СМИ появилась информация, что сине-гранатовые готовы заплатить за поляка 50 миллионов евро. В крайнем случае, сумма может вырасти до 60 миллионов.

Контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до 2023 года.