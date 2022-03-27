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1 час назад

Левандовски согласился перейти в «Барселону»

runews24.rurunews24.ru

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски согласился на переход в испанскую «Барселону». Об этом сообщает издание Sportitalia.

Левандовски согласился перейти в «Барселону»
Фото: EPAEPA

Отмечается, что нападающий уже дал свое согласие на переход в каталонский клуб. В данный момент "Барселона" ждет ответа "Баварии" по этому трансферу.

Ранее в СМИ появилась информация, что сине-гранатовые готовы заплатить за поляка 50 миллионов евро. В крайнем случае, сумма может вырасти до 60 миллионов.

Контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 27 матчей, забив 31 мяч и сделав одну голевую передачу.

Футбол,Роберт Левандовски,
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