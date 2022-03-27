Месси получил подарок от Рикельме

Подарок был вручен Месси перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Аргентина - Венесуэла (3:0). В этой встрече форвард забил один из голов.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.