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2 часа назад

Мостовой: Ваноли в "Спартаке" вообще не впечатлил

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака». Его слова передает «РБ Спорт».

Мостовой: Ваноли в "Спартаке" вообще не впечатлил
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Меня ничего не впечатлило. В принципе, ни на что другое я и не рассчитывал. Нельзя забывать, что совсем недавно на месте Ваноли был Витория, с которым «Спартак» в чемпионате играл неважно, а в Лиге Европы занял первое место в группе. Особых отличий в игре я не вижу», — сказал Мостовой.

Ваноли возглавил российскую команду в декабре прошлого года. Итальянский специалист вывел москвичей в 1/4 Кубка России, где его команде предстоит встреча с ЦСКА. После 22 туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 27 очков.

Ранее экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный уход защитника Лукаса Айртона из клуба.

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