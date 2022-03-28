Мостовой: Ваноли в "Спартаке" вообще не впечатлил

«Меня ничего не впечатлило. В принципе, ни на что другое я и не рассчитывал. Нельзя забывать, что совсем недавно на месте Ваноли был Витория, с которым «Спартак» в чемпионате играл неважно, а в Лиге Европы занял первое место в группе. Особых отличий в игре я не вижу», — сказал Мостовой.