Ибрагимович: «Бавария» – невероятный клуб»

«Мне интересна Бундеслига и мюнхенская «Бавария». Это невероятный клуб, – заявил знаменитый форвард в интервью немецкому изданию Bild. – Всякий раз, играя против них, я был впечатлён стадионом, различными объектами, организацией. История «Баварии» тоже весьма впечатляет», – заключил швед.