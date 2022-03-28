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1 час назад

Хави против того, чтобы Дибала перешел в "Барселону"

Газета.RuГазета.Ru

Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет видеть в своей команде аргентинского нападающего Пауло Дибалу. Об этом сообщает El Nacional.

Хави выступил против перехода Дибалы в «Барселону»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На днях стало известно, что игрок сборной Аргентины не будет продлевать контракт с итальянским «Ювентусом», в составе которого он выступал на протяжении последних семи сезонов. Переговоры между игроком и командой ни к чему не привели. Дибала остался недоволен финансовым предложением и спортивными планами развития команды.

Как утверждает El Nacional, игрок хочет попробовать себя в чемпионате Испании. Руководство мадридского «Реала» даже не ответило на звонок представителя игрока. Стоит заметить, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта не против пригласить такого звездного игрока, да еще и не платить за его трансфер. Однако главный тренер каталонцев Хави не в восторге от этой идеи и считает Дибалу переоцененным игроком.

К тому же после перехода Неймара в «Пари Сен-Жермен» у «Барселоны» была возможность пригласить аргентинца, однако вето на переход Дибалы наложил его партнер по сборной Аргентины Лионель Месси. Дело в том, что между игроками нет хороших отношений, и они несовместимы на поле и за его пределами.

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