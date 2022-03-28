Сборная Канады попала на ЧМ впервые за 36 лет

Сборная Канады обыграла соперников из Ямайки в очередном матче отборочного цикла на чемпионат мира 2022-го года в Катаре со счетом 4:0. Благодаря этой победе канадцы гарантировали себе участие на ближайшем мундиале.

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В Европе большинство сборных уже знают, кто выйдет на главный турнир между странами. Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия едут в Катар. Но также еще нас ждет три стыковых матча между европейскими командами за выход на турнир.

Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай уже точно вышли на ЧМ от Южной Америки, но ожидается еще один финалист от этого континента.