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27 минут назад

Сборная Канады попала на чемпионат мира впервые за 36 лет

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Сборная Канады обыграла соперников из Ямайки в очередном матче отборочного цикла на чемпионат мира 2022-го года в Катаре со счетом 4:0. Благодаря этой победе канадцы гарантировали себе участие на ближайшем мундиале.

Сборная Канады попала на ЧМ впервые за 36 лет
Фото: ReutersReuters

В Европе большинство сборных уже знают, кто выйдет на главный турнир между странами. Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия едут в Катар. Но также еще нас ждет три стыковых матча между европейскими командами за выход на турнир.

Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай уже точно вышли на ЧМ от Южной Америки, но ожидается еще один финалист от этого континента.

От Африки и Океании финалистов мы пока не знаем, но зато точно знаем пять азиатских сборных, которые примут участие в турнире. Катар, Иран, Республика Корея, Саудовская Аравия и Япония порадуют нас своим футболом. От Азии мы увидим и еще одного соперника, который на данный момент не отобрался.

Футбол,
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