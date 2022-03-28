«Ювентус» вступил в борьбу за Рюдигера

«Ювентус» хочет подписать футболиста «Челси» Рюдигера. Контракт немца истекает в конце текущего сезона, так что летом он может достаться своему новому клубу бесплатно. Туринский клуб видит в центральном защитнике нового Джорджо Кьеллини, сообщает The Sun.

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По информации источника, в клубе видят в Рюдигере долгосрочного лидера обороны. По замыслу руководства «старой синьоры», Кьеллини проведёт в клубе ещё один сезон, чтобы помочь немцу освоиться и передать необходимый опыт.

На Рюдигера также претендовали «Реал», «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Серьёзной проблемой для клубов является запрашиваемая защитником зарплата около €240 тысяч в неделю.