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1 час назад

Руни: Роналду был крутым, но безумно раздражающим

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Руиещё 1

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался по поводу звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду.

Руни: Роналду был крутым, но безумно раздражающим
Фото: ReutersReuters

Руни сказал, что Роналду раньше был крутым, но безумно раздражающим. Уэйн отшутился, что, возможно, сейчас португальский форвард уже не так крут, но раздражает примерно на таком же уровне. Англичанин добавил, что он хорошо относится к Криштиану и считает его своим другом.

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в АПЛ в составе «красных дьяволов» 24 матча, в которых забил 12 мячей и сделал три ассиста.

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