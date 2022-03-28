Руни: Роналду был крутым, но безумно раздражающим

Руни сказал, что Роналду раньше был крутым, но безумно раздражающим. Уэйн отшутился, что, возможно, сейчас португальский форвард уже не так крут, но раздражает примерно на таком же уровне. Англичанин добавил, что он хорошо относится к Криштиану и считает его своим другом.