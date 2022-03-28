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1 час назад

Сборная США ошибочно отпраздновала выход на ЧМ-2022 в Катаре

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Футболисты сборной США одержали победу над командой Панамы в квалификационном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу американцев, но она не гарантировала им выход в финальную часть турнира.

Сборная США ошибочно отпраздновала выход на ЧМ-2022
Фото: Julio Aguilar/Getty ImagesJulio Aguilar/Getty Images

Daily Mail сообщает, что после игры футболисты сборной США развернули баннер, который гласил об их выходе на чемпионат мира в Катаре. Стоит отметить, что американцы еще не обеспечили себе выход в следующий раунд. Им предстоит 30 марта сыграть против Коста-Рики.

Позже полузащитник «Челси» и капитан сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал эпизод после матча.

«Ребята вообще не знали, что там написано. Это было просто передано им из рук. Мы осознаем, что нет необходимости хвастаться этим, потому что у нас еще есть работа», — сказал Пулишич.

Перед заключительным туром отбора в Северной Америке сборная США располагается на втором месте. Для выхода в следующий раунд американцам нужно задержаться в тройке лучших.

Стоит отметить, что в прошлой квалификации американцы за тур до конца отборочного турнира имели шанс отобраться, при условии, что сыграют вничью, но они уступили в заключительном матче и пропустили чемпионат мира в России.

Из этого региона на чемпионат мира уже квалифицировалась сборная Канады.

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