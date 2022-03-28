«Бавария» и «ПСЖ» включатся в гонку за подписание Холанда

«Бавария» и «ПСЖ» составят конкуренцию «Реалу» и «Манчестер Сити» в борьбе за трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом в Twitter сообщил журналист Николо Скира.
По данным источника, «Бавария» рассмотрит вариант с Холандом, если команду покинет нападающий Роберт Левандовский, а «ПСЖ» — в случае ухода форварда Килиана Мбаппе.
Скира также напомнил, что сумма отступных за норвежского футболиста составляет 75 миллионов евро.
Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 6 результативных передач.