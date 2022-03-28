«Бавария» и «ПСЖ» включатся в гонку за подписание Холанда

«Бавария» и «ПСЖ» составят конкуренцию «Реалу» и «Манчестер Сити» в борьбе за трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом в Twitter сообщил журналист Николо Скира.

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По данным источника, «Бавария» рассмотрит вариант с Холандом, если команду покинет нападающий Роберт Левандовский, а «ПСЖ» — в случае ухода форварда Килиана Мбаппе.

Скира также напомнил, что сумма отступных за норвежского футболиста составляет 75 миллионов евро.