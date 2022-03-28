Ловчев объяснил смысл товарищеского матча национальной и молодежной сборных России

— Всё объяснил Карпин: чтобы из средних игроков делать хорошую команду. Вспоминаю свою молодость, когда мы готовились к чемпионату мира шесть месяцев. У нас команда ниже среднего, Карпину нужно время, чтобы понимали игроки его требования. Тут всё объяснено. Эта ситуация закончится, а играть будут эти же ребята.