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42 минуты назад

Ловчев объяснил смысл товарищеского матча национальной и молодежной сборных России

Матч ТВМатч ТВ

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» заявил, что считает правильным решение главного тренера сборной России Валерия Карпина провести товарищеский матч с молодежной командой на сборе в Новогорске.

Ловчев объяснил смысл товарищеского матча национальной и молодежной сборных России
Фото: МатчТВМатчТВ

— Всё объяснил Карпин: чтобы из средних игроков делать хорошую команду. Вспоминаю свою молодость, когда мы готовились к чемпионату мира шесть месяцев. У нас команда ниже среднего, Карпину нужно время, чтобы понимали игроки его требования. Тут всё объяснено. Эта ситуация закончится, а играть будут эти же ребята.

Матч с молодежной командой? Раньше играли со «Спартаком» товарищеские игры. Сборы лучше закончить игрой, только и всего, — заявил Ловчев.

Команда Карпина обыграла молодежную сборную со счетом 1:0. Сбор в Новогорске завершился 27 марта.

Футбол,Евгений Ловчев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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