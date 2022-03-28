Ловчев объяснил смысл товарищеского матча национальной и молодежной сборных России

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» заявил, что считает правильным решение главного тренера сборной России Валерия Карпина провести товарищеский матч с молодежной командой на сборе в Новогорске.
— Всё объяснил Карпин: чтобы из средних игроков делать хорошую команду. Вспоминаю свою молодость, когда мы готовились к чемпионату мира шесть месяцев. У нас команда ниже среднего, Карпину нужно время, чтобы понимали игроки его требования. Тут всё объяснено. Эта ситуация закончится, а играть будут эти же ребята.
Матч с молодежной командой? Раньше играли со «Спартаком» товарищеские игры. Сборы лучше закончить игрой, только и всего, — заявил Ловчев.
Команда Карпина обыграла молодежную сборную со счетом 1:0. Сбор в Новогорске завершился 27 марта.