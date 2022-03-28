В «Спартаке» задумались об увольнении Ваноли

Руководство московского «Спартака» разочаровано работой нового главного тренера команды Паоло Ваноли и задумалось о его увольнении. Итальянский специалист может покинуть свой пост ещё до конца текущего сезона, сообщает Euro Football.
По информации источника, единственный шанс для Ваноли сохранить свой пост — это победа в Кубке России. Поэтому, как только наставник вылетит из розыгрыша турнира, он сразу же может быть уволен.
Напомним, ближайшим соперником «Спартака» в Кубке России является московский ЦСКА. Встреча состоится 19 апреля.
Ранее сообщалось, что текущей весной «Спартак» мог покинуть защитник Айртон.