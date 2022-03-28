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1 час назад

В «Спартаке» задумались об увольнении Ваноли

Свободная прессаСвободная пресса

Руководство московского «Спартака» разочаровано работой нового главного тренера команды Паоло Ваноли и задумалось о его увольнении. Итальянский специалист может покинуть свой пост ещё до конца текущего сезона, сообщает Euro Football.

В «Спартаке» задумались об увольнении Ваноли
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, единственный шанс для Ваноли сохранить свой пост — это победа в Кубке России. Поэтому, как только наставник вылетит из розыгрыша турнира, он сразу же может быть уволен.

Напомним, ближайшим соперником «Спартака» в Кубке России является московский ЦСКА. Встреча состоится 19 апреля.

Ранее сообщалось, что текущей весной «Спартак» мог покинуть защитник Айртон.

Футбол,Паоло Ваноли,Спартак,
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