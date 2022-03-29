Захарян попал в топ-10 дорогих игроков мира до 18 лет

Портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов мира не старше 2003 года рождения.

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На десятом месте расположился россиянин Арсен Захарян, выступающий за «Динамо». 18-летний полузащитник оценивается в 12 миллионов евро.

Лидирует в рейтинге футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм, стоимость которого составила 75 миллионов евро. Следом за ним располагаются хавбек «Байера» Флориан Виртц (70 миллионов) и Гави из «Барселоны» (60 миллионов).

Топ-10 самых дорогих игроков мира не старше 2003 года рождения по версии Transfermarkt: