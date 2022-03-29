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31 минуту назад

Захарян попал в топ-10 самых дорогих игроков мира не старше 2003 года рождения

Матч ТВМатч ТВиещё 6

Портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов мира не старше 2003 года рождения.

Захарян попал в топ-10 дорогих игроков мира до 18 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На десятом месте расположился россиянин Арсен Захарян, выступающий за «Динамо». 18-летний полузащитник оценивается в 12 миллионов евро.

Лидирует в рейтинге футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм, стоимость которого составила 75 миллионов евро. Следом за ним располагаются хавбек «Байера» Флориан Виртц (70 миллионов) и Гави из «Барселоны» (60 миллионов).

Топ-10 самых дорогих игроков мира не старше 2003 года рождения по версии Transfermarkt:

1. Джуд Беллингхэм («Боруссия» Дортмунд) — 75 миллионов евро.2. Флориан Виртц («Байер») — 70 млн3. Гави («Барселона») — 60 млн4. Джамал Мусиала («Бавария») — 55 млн5. Райан Шерки («Лион») — 20 млн6-8. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд) — 15 млн6-8. Мохамед-Али Чо («Анже») — 15 млн6-8. Харви Эллиотт («Ливерпуль») — 15 млн9. Кайки («Манчестер Сити») — 14 млн10. Арсен Захарян («Динамо») — 12 млн.

Футбол,Арсен Захарян,Динамо,
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