Смородская поддержала новый лимит на легионеров в РПЛ

Со следующего сезона российские команды будут иметь право внести в свои заявки 13 иностранных футболистов.

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила свое мнение по поводу нового лимита на легионеров в чемпионате России.

Отметим, что клубы РПЛ, начиная с сезона-2022/23, смогут вносить в свои заявки до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми. Обязательным требованием станет включение в заявку не менее 12 доморощенных игроков.

– К новому лимиту я отношусь хорошо. Здоровая конкуренция должна быть! Любые ограничения приводят к тому, что цена на российских футболистов возрастает, а качество их игры падает. А ослабленный лимит будет в помощь возрождению российского футбола, – цитирует Смородскую Sport24.ru.