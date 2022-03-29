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1 час назад

Смородская выступила в поддержку нового лимита на легионеров в РПЛ

Советский спортСоветский спортиещё 5

Со следующего сезона российские команды будут иметь право внести в свои заявки 13 иностранных футболистов.

Смородская поддержала новый лимит на легионеров в РПЛ
Фото: ЛокомотивЛокомотив

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила свое мнение по поводу нового лимита на легионеров в чемпионате России.

Отметим, что клубы РПЛ, начиная с сезона-2022/23, смогут вносить в свои заявки до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми. Обязательным требованием станет включение в заявку не менее 12 доморощенных игроков.

– К новому лимиту я отношусь хорошо. Здоровая конкуренция должна быть! Любые ограничения приводят к тому, что цена на российских футболистов возрастает, а качество их игры падает. А ослабленный лимит будет в помощь возрождению российского футбола, – цитирует Смородскую Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне у российских клубов нет ограничений по количеству иностранных футболистов на поле.

Футбол,РПЛ,Ольга Смородская,
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