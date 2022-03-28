Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
1 час назад

Карпин объяснил свое возвращение в «Ростов»

Елена Прошина

Главный тренер России Валерий Карпин прокомментировал свое возвращение в футбольный клуб «Ростов». В интервью ТАСС он отметил, что работа в ФК дает ему необходимый в профессии драйв.

Карпин объяснил свое возвращение в «Ростов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Начнем с того, что когда "Ростов" отпустил меня в сборную, была договоренность: если возникнет возможность вернуться в клуб, то это будет именно этот ФК. Сейчас, когда возникла такая ситуация в нашем футболе, руководство клуба и РФС обсудили это и приняли совместное решение, а я с удовольствием вернулся к клубной работе», — сказал Карпин.

Отвечая на соответствующий вопрос, он подчеркнул, что не испытывал опасений в преддверии повторной работы в качестве совместителя, потому что «ситуации разные».

«Сейчас у сборной России не осталось официальных матчей. И тот драйв, который нужен любому тренеру в работе, я могу получить в "Ростове" каждые выходные», — добавил Карпин.

Напомним, что РФС объявил о продлении истекавшего контракта с тренером 10 марта, тогда же стало известно о возобновлении и совмещении им работы в национальной команде и «Ростове».

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители