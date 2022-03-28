Карпин объяснил свое возвращение в «Ростов»

«Начнем с того, что когда "Ростов" отпустил меня в сборную, была договоренность: если возникнет возможность вернуться в клуб, то это будет именно этот ФК. Сейчас, когда возникла такая ситуация в нашем футболе, руководство клуба и РФС обсудили это и приняли совместное решение, а я с удовольствием вернулся к клубной работе», — сказал Карпин.