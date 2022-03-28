Карпин объяснил свое возвращение в «Ростов»

Главный тренер России Валерий Карпин прокомментировал свое возвращение в футбольный клуб «Ростов». В интервью ТАСС он отметил, что работа в ФК дает ему необходимый в профессии драйв.
«Начнем с того, что когда "Ростов" отпустил меня в сборную, была договоренность: если возникнет возможность вернуться в клуб, то это будет именно этот ФК. Сейчас, когда возникла такая ситуация в нашем футболе, руководство клуба и РФС обсудили это и приняли совместное решение, а я с удовольствием вернулся к клубной работе», — сказал Карпин.
Отвечая на соответствующий вопрос, он подчеркнул, что не испытывал опасений в преддверии повторной работы в качестве совместителя, потому что «ситуации разные».
«Сейчас у сборной России не осталось официальных матчей. И тот драйв, который нужен любому тренеру в работе, я могу получить в "Ростове" каждые выходные», — добавил Карпин.
Напомним, что РФС объявил о продлении истекавшего контракта с тренером 10 марта, тогда же стало известно о возобновлении и совмещении им работы в национальной команде и «Ростове».