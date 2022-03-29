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35 минут назад

Дибала предпочитает перейти в «Атлетико» — СМИ

Матч ТВМатч ТВ

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала решил перейти в «Атлетико», сообщает El Mundo Deportivo.Мадридский клуб является приоритетным вариантом для аргентинца. 28-летний форвард желает подписать контракт с «Атлетико», так как команду возглавляет его соотечественник Диего Симеоне.

Дибала хочет перейти в «Атлетико»
Фото: EPAEPA

«Атлетико» в свою очередь ищет игрока на замену нападающему Луису Суаресу, который может покинуть клуб летом.Ранее стало известно, что Дибала не будет продлевать с «Ювентусом» контракт, истекающий в конце сезона. Стороны не смогли договориться по зарплате. На футболиста также претендуют «Интер» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Дибала провел 29 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Источник:El Mundo Deportivo

Футбол,Луис Суарес,
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