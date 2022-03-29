Победа в Турции - вариант рискованный

Турция и Италия сыграют бесполезный матч, а Нидерланды и Германия устроят голевую феерию.
Уже 29 марта мы узнаем еще двух обладателей путевок на ЧМ-2022. Португалия сыграет с Северной Македонией, а Польша - со Швецией. Кроме того, в товарищеских матчах Турция примет Италию, а Нидерланды - Германию. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!
Сборная Италии сделала Португалии царский подарок, уступив Северной Македонии. Теперь дорога в Катар практически открыта. Только нужно победить тех самых упертых македонцев.
У Португалии были проблемы в игре с Турцией. Легко повели 2:0, но во втором тайме все едва не растеряли. Забей Бурак Йылмаз пенальти, еще неизвестно, чем бы дело закончилось. Но Португалия идет дальше и делает это заслуженно.
Что до Северной Македонии, то этой команде откровенно повезло. Итальянцы создали кучу моментов, но не смогли реализовать их. Ну а македонцы использовали свой единственный шанс на последних минутах матча: дальний удар Трайковски застал Джанлуиджи Доннаруму врасплох.
В своей игре Северная Македония ничего не станет менять. Глухая оборона и надежда дотянуть до серии пенальти, либо же реализовать один из редких подходов к воротам соперника. Но во второе чудо подряд не верится. Сборная Португалии выйдет на поле максимально мотивированной, а их линия атаки выглядит внушительнее, чем у Италии. Вряд ли Роналду, Жоау Феликс и Бруну Фернандеш будут так прощать соперников. Они забили три гола в ворота Турции и способны забить как минимум столько же и македонцам. Букмекер Winline предлагает заключить пари на то, что Португалия забьет минимум трижды, за 2.10.
Сборная Польши из аутсайдеров пути внезапно превратилась в фаворита. Сборную России от выступлений отстранили, а Швеция намучилась с Чехией, скандинавам пришлось сыграть 120 минут. И выглядели шведы откровенно неубедительно. Да, чехов получилось дожать, но те без Патрика Шика выглядели откровенно беззубыми впереди. Да и дело было в Швеции, а финал придется играть в Польше. Вернется в состав Златан Ибрагимович, но ветеран, несмотря на все свои положительные качества, не вписывается в состав команды.
Что до поляков, то здесь главный вопрос - сыграет ли Роберт Левандовски? У лучшего форварда Польши есть проблемы с коленом. Но наверняка Левандовски выйдет на поле, слишком велики ставки. Да и кроме Роберта, здесь есть, кому забивать. Те же Аркадиуш Милик и Петр Зелиньски в полном порядке.
В этой игре стоит ждать событий во втором тайме, когда шведы начнут уставать. Хозяева должны будут додавить их ближе к концовке матча, тем более, что полные трибуны будут неистово поддерживать Польшу. Ставки на то, что сборная Польши победит в одном из таймов, принимаются с коэффициентом 1.79.
Турция и Италия - неудачники стыковых матчей - должны будут сыграть товарищеский матч. Объективно, эта игра не нужна ни тем, ни другим. Особенно итальянцам, которые сейчас безутешны. Лететь в Турцию и играть там - совершенно непонятное решение международных федераций.
Турция тоже разочарована, ведь шансы в матче с Португалией были. Но мотивации у хозяев будет побольше. Они играют дома, они меньше убиты горем. Наконец, в матче двух команд без особых стимулов логично ставить на более слабую.
Победа Турции - вариант рискованный, а вот сделать ставку на то, что турки не проиграют - хороший вариант. Букмекер Winline дает на этот исход коэффициент 1.88.
А вот кому не нужно ни за что беспокоиться, так это командам Нидерландов и Германии. И те, и другие давно обеспечили себе поездку в Катар и спокойно готовятся к мундиалю с помощью очной товарищеской игры.
Наверное, тут стоит ждать голов, уж очень сильны линии нападения и той, и другой команды. Кроме того, есть еще один небольшой фактор, который может сказаться на ходе матча. Германия точно будет во второй корзине во время жеребьевки ЧМ-2022. Скорее всего, там будут и голландцы, но есть теоретический шанс подняться в первую восьмерку. Для этого оранжевым нужно победить и ждать осечки Португалии в стыковых матчах. Вариант маловероятный, но он есть. Поэтому логично поставить на непроигрыш Нидерландов при том, что обе команды смогут забить. Букмекер Winline даёт на такое развитие событий коэффициент 2.21.
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