Бекхэм хочет подписать в «Интер Майами» Месси, Суареса, Бускетса и Альбу

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм намерен подписать в свою команду четырех футболистов, сообщает El Mundo Deportivo.
Англичанин хочет оформить трансферы игроков «Барселоны», которые в 2015 году завоевали требл: Лионеля Месси, Луиса Суареса, Серхи Бускетса и Жорди Альбу. Бэкхэм намерен подписать этих игроков к 2023 году — после окончания ЧМ в Катаре, чтобы строить вокруг них команду и занять доминирующее положение в MLS. Уругваец может стать первым трансфером американской команды, так как его контракт с «Атлетико» заканчивается будущим летом.
Контракты Месси с «ПСЖ», а также Бускетса с «Барселоной» рассчитаны до 2023 года, после чего оба смогут перейти в американскую команду. Соглашение Альбы с каталонцами истекает в 2024 году.