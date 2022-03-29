Бекхэм хочет подписать в «Интер Майами» Месси, Суареса, Бускетса и Альбу

Англичанин хочет оформить трансферы игроков «Барселоны», которые в 2015 году завоевали требл: Лионеля Месси, Луиса Суареса, Серхи Бускетса и Жорди Альбу. Бэкхэм намерен подписать этих игроков к 2023 году — после окончания ЧМ в Катаре, чтобы строить вокруг них команду и занять доминирующее положение в MLS. Уругваец может стать первым трансфером американской команды, так как его контракт с «Атлетико» заканчивается будущим летом.