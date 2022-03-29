Комментатор Шмурнов покинул «Матч ТВ»

«Александр работал на «Матче» с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий. Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!» — говорится в заявлении.

Шмурнов в 1992 году был одним из ведущих программы «Гол» на канале «Останкино». С 2008 года он регулярно выступал со своими статьями в русской версии журнала SportWeek. С 2011 по 2014 год Шмурнов был главным редактором «Чемпионата».