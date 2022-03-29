"Барселона" сомневается в трансфере Левандовского из-за возраста поляка

"Барселона" сомневается в целесообразности подписания контракта с польским нападающим "Баварии" Робертом Левандовским, сообщает издание Mundo Deportivo.

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По информации источника, главным камнем преткновения является возраст форварда, так как в игровых качествах поляка каталонцы ни на каплю не сомневаются.

Отмечается, что сине-гранатовые не хотят тратить большие деньги на футболиста, которому скоро исполнится 34 года.