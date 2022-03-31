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1 час назад

«Спартак» отдал футболиста Айртона в аренду в бразильский «Фламенго»

Матч ТВМатч ТВиещё 4

Защитник «Спартака» Айртон перешел в бразильский «Фламенго» на правах аренды, сообщается на сайте российского футбольного клуба.

«Спартак» отдал Айртона в бразильский «Фламенго»
Фото: МатчтвМатчтв

Как отмечается, «Фламенго» арендовал 24-летнего игрока до 31 декабря текущего года. При этом соглашением предусмотрено обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

— Переход стал возможен вне стандартных рамок трансферного окна из-за специального решения ФИФА, касающегося российских клубов. Вместе с тем соглашение с «Фламенго» в полной мере учитывает интересы «Спартака», — говорится в сообщении.Айртон перешел в «Спартак» из бразильского «Флуминенсе» в конце 2018 года. В составе «красно-белых» защитник провел 108 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам клубов Тинькофф РПЛ приостановить действие контрактов и покинуть Россию.

Футбол,Спартак,
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