Стало известно о решении ФИФА относительно РФС

ФИФА не стала включать в повестку заседания конгресса вопрос исключения или приостановки членства Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил «Чемпионату» член делегации РФС Алексей Сорокин.
«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет», - сказал Сорокин.
Он не исключил, что вопрос о статусе РФС может возникнуть в ходе заседания, однако выразил надежду на благополучный исход.
Информация о том, что ФИФА не собирается обсуждать вопрос исключения или приостановки членства российского союза, появилась также в твиттере бразильского журналиста Фабио Алейшо, передает РБК.
72-й по счету конгресс ФИФА пройдет в Катаре 31 марта. Российскую делегацию на нем будет возглавлять генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские футбольные клубы от соревнований под своей эгидой. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре.