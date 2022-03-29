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1 час назад

Стало известно о решении ФИФА относительно РФС

Вероника Полынина

ФИФА не стала включать в повестку заседания конгресса вопрос исключения или приостановки членства Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил «Чемпионату» член делегации РФС Алексей Сорокин.

Стало известно о решении ФИФА относительно РФС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет», - сказал Сорокин.

Он не исключил, что вопрос о статусе РФС может возникнуть в ходе заседания, однако выразил надежду на благополучный исход.

Информация о том, что ФИФА не собирается обсуждать вопрос исключения или приостановки членства российского союза, появилась также в твиттере бразильского журналиста Фабио Алейшо, передает РБК.

Россию отстранили от мирового футбола

72-й по счету конгресс ФИФА пройдет в Катаре 31 марта. Российскую делегацию на нем будет возглавлять генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские футбольные клубы от соревнований под своей эгидой. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Футбол,Александр Алаев,Алексей Сорокин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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