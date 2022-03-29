Александр Зинченко может перейти в «Вест Хэм Юнайтед»

По информации источника, в услугах Зинченко заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Переходу 25-летнего украинского футболиста может поспособствовать тот факт, что «горожане» ищут игрока на позицию левого защитника. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес является поклонником Зинченко и хочет видеть его в команде. Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн (примерно € 47 млн). Сам защитник рассчитывает продлить соглашение с «Манчестер Сити».