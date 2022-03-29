Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Александр Зинченко может перейти в «Вест Хэм Юнайтед»

Чемпионат.comЧемпионат.com

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить команду, сообщает Claret&Hugh.

Александр Зинченко может перейти в «Вест Хэм Юнайтед»
Фото: ReutersReuters

По информации источника, в услугах Зинченко заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Переходу 25-летнего украинского футболиста может поспособствовать тот факт, что «горожане» ищут игрока на позицию левого защитника. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес является поклонником Зинченко и хочет видеть его в команде. Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн (примерно € 47 млн). Сам защитник рассчитывает продлить соглашение с «Манчестер Сити».

Напомним, Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение украинского игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативную передачу.

Последние новости
Футбол,Дэвид Мойес,Александр Зинченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители