Агент Кокорина ответил на вопрос о будущем футболиста

"У Кокорина все нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. До трансферного окна далеко. Сейчас он игрок "Фиорентины", — приводит слова агента "Чемпионат.com".

В январе 2021 года Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" . В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

В сезоне-2021/22 россиянин пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 31-летний игрок результативными действиями не отметился. Последний раз Кокорин выходил на поле в футболке "Фиорентины" 10 января в матче против "Торино".