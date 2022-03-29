Журова призвала «выжимать максимум» из легионеров

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о легионерах, которые покидают российские команды, а также о тех, кто в них остается.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению Журовой, от иностранных футболистов нужно добиваться максимальных результатов.

«Я считаю, если легионер делится своим опытом и мастерством, помогает улучшить результаты, то это хороший легионер. Надо максимально выжить из них все, потому что получают они хорошие деньги, – сказала Журова в интервью «СЭ».

Депутат Госдумы РФ добавила, что сейчас настало хорошее время для саморазвития в футболе. Журова считает, что у молодых игроков появилось больше шансов проявить себе в связи с отъездом иностранцев.

В марте в ФИФА разрешили легионерам, выступающим в РПЛ (в том числе и тренерам), в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами, и подписывать краткосрочные соглашения с другими клубами не из России.

Некоторые иностранцы уже покинули российские клубы. Кто-то пока уехал представлять страну в составе сборной, а кто-то уже подписал контракт с другой зарубежной командой.