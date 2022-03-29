Матч ЧМ-2022 Польша — Швеция был прерван из-за проблем со светом

Стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира-2022 между командами Польши и Швеции был прерван из-за проблем с освещением на стадионе в Хожуве.

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Матч был прерван на несколько минут в концовке первого тайма. После приостановки игру продолжили, хотя часть освещения над штрафной Войцеха Щенсного не функционировала.

Сборная России должна была 24 марта провести стыковой матч с командой Польши, а в случае победы сыграть с Чехией или Швецией (29 марта). Но Польша и два потенциальных соперника отказались играть с Россией из-за ситуации на Украине. В итоге ФИФА и УЕФА временно отстранили сборную России от участия во всех турнирах, проводимых под эгидой организаций.