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2 часа назад

«Думаю, я превзойду Анри по голам за сборную» — Мбаппе

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Сборная Франции обыграла ЮАР в товарищеском матче — 5:0.

Мбаппе: «Думаю, я превзойду Анри по голам за сборную»
Фото: EPAEPA

Дубль в матче оформил Килиан Мбаппе. После игры форвард заявил, что намерен стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обойдя Тьерри Анри.

— Я всегда хотел быть первым в сборной и на клубном уровне. Никому еще не удавалось добиться того, что сделал Анри, но я думаю, что смогу, и намного быстрее, чем люди могут себе представить, — приводит слова Мбаппе Téléfoot.

Мбаппе с 26 голами в активе в свои 23 года занимает 11-е место среди лучших бомбардиров сборной Франции. Лидером по голам является Тьерри Анри — 51 мяч.

Футбол,Тьерри Анри,
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