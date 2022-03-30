Мбаппе: «Думаю, я превзойду Анри по голам за сборную»

Сборная Франции обыграла ЮАР в товарищеском матче — 5:0.
Дубль в матче оформил Килиан Мбаппе. После игры форвард заявил, что намерен стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обойдя Тьерри Анри.
— Я всегда хотел быть первым в сборной и на клубном уровне. Никому еще не удавалось добиться того, что сделал Анри, но я думаю, что смогу, и намного быстрее, чем люди могут себе представить, — приводит слова Мбаппе Téléfoot.
Мбаппе с 26 голами в активе в свои 23 года занимает 11-е место среди лучших бомбардиров сборной Франции. Лидером по голам является Тьерри Анри — 51 мяч.