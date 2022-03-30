Исключат ли Россию из ФИФА и УЕФА: что нужно знать о конгрессе

Что нужно для исключения РФС из футбольной семьи и какие шансы у нашей делегации? По нашим инсайдам – всё не так плохо.

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31 марта в Катаре состоится ежегодный плановый конгресс ФИФА. Для российского футбола собрание всех 211 членов международной федерации имеет критическое значение. На заседании может быть рассмотрен вопрос о приостановке членства РФС в ФИФА, а в худшем случае – об исключении из организации. Чего ждать болельщикам от этого дня? Какие есть надежды у российских футбольных чиновников? И что будет, если сбудутся худшие сценарии? Ответы на главные вопросы – в этом тексте.

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Будет ли делегация РФС на конгрессе?

По нашей информации, ещё несколько дней поездка делегации РФС в Доху была под большим вопросом. Но в итоге она туда всё-таки отправится – и это хороший знак. Можно предположить, что если бы футбольная семья однозначно была настроена на исключение из её состава России – представителей нашей страны на встречу бы просто не позвали.

В Катаре российский футбол будут представлять генсек РФС Александр Алаев и экс-председатель оргкомитетов по подготовке к ЧМ-2018 и Евро-2020 Алексей Сорокин. Оба члена делегации имеют доверительные и крепкие отношения с международными футбольными чиновниками, поэтому их выбор логичен.

В повестке нет пункта о рассмотрении статуса РФС в ФИФА. Но это может измениться

Алексей Сорокин вчера заявил «Чемпионату», что пункта об изменении статуса РФС (или даже об исключении из состава ФИФА) в повестке конгресса нет. Казалось бы – всё отлично. Но под четвёртым пунктом есть что-то похожее: «Приостановление или исключение члена организации». По словам наших источников, данный пункт подразумевает рассмотрение статуса федераций футбола Зимбабве и Кении. Вопрос о судьбе РФС на повестке не стоит. Но никто не мешает кому-то из членов конгресса поднять вопрос и о статусе российского футбола. Того же мнения придерживается и Сорокин: – Я не ожидаю радикальных действий в отношении РФС. Есть принцип: футбол — вне политики. К тому же федерацией футбола России не было сделано ничего, за что нас можно было бы исключить.

Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет. Но, конечно, как и любой вопрос, он может возникнуть в процессе обсуждения.

Не хотелось бы, чтобы так произошло. Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее.

Допустим, вопрос исключения всё-таки подняли. Что нужно для принятия того или иного решения?

Согласно уставу конгресса ФИФА вопрос будет вынесен на голосование. Для принятия решения об исключении/приостановке деятельности РФС «за» должно проголосовать 75% участников конгресса. То есть из 211 членов бан российского футбола должно поддержать 158 стран.

Какие расклады перед заседанием?

По нашей информации, исключение РФС – наименее вероятное развитие событий. На это в международной федерации идти не хотят. По словам наших источников, позиция ФИФА и УЕФА на данный момент звучит следующим образом: «После нормализации ситуации давайте садиться и разговаривать о возвращении России».

По этой логике два основных варианта развития событий выглядят так:

приостановление деятельности РФС;

нынешнее положение российского футбола (запрет на участие в международных матчах до последующего уведомления) остаётся в силе. Никаких других карательных мер принято не будет.

При этом на данный момент источники оценивают второй вариант как наиболее вероятный. Не ждёт резких решений и спортивный юрист Михаил Прокопец.

Михаил Прокопец, спортивный юрист

«Считаю, что исключать РФС конгресс ФИФА не будет. С момента предыдущего решения кардинально в мире ничего не поменялось. Приостановление участия в турнирах было после решения МОК, который спустил свои рекомендации по нисходящей. Не вижу оснований, почему ФИФА должна принять решение ещё жёстче. Выступать за наше исключение может кто угодно, но решение не принимается на ходу. Этот вопрос должен быть внесён в повестку. Но ФИФА показывает, что не хочет делать резких движений».

Что будет, если членство РФС приостановят?

Если заседание конгресса всё-таки пойдёт по плохому для нас сценарию и членство РФС будет приостановлено, это будет означать полный запрет на участие в международных матчах сборной и клубов, а также запрет на совершение международных трансферов. Мягко говоря, приятного в таком решении не будет ничего. Если же из ФИФА нас и вовсе решат исключить (хотя такой вариант наименее вероятен), РФС также запретят матчи и трансферы, а вот возвращение в футбольную семью сильно затянется.

Но даже в случае приостановления деятельности нашей страны в ФИФА (что, грубо говоря, подразумевает и деятельность в УЕФА) в РФС сейчас не рассматривается вариант с уходом в азиатскую конфедерацию. РФС планирует оставаться в европейском футболе после того, как ограничения будут сняты.