Матыцин призвал ввести потолок зарплат для спортсменов

«Потолок зарплат в этих сложных условиях поможет понять нашим лучшим спортсменам, что нужно быть поскромнее и не ориентироваться на западных спортсменов. Нужно установить минимальную зарплату, а остальные доходы можно платить в качестве премиальных. Например, за забитые голы и результат. Это будет существенная экономия», – приводит слова Матыцина «СЭ», которые он произнес в рамках проходящего в Москве форума Sport Forum Live 2022.