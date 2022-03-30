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1 час назад

«Наполи» всё ещё рассчитывает подписать Кварацхелию

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Представители «Наполи» всё ещё хотят подписать молодого грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.

«Наполи» заинтересован в переходе Кварацхелии
Фото: ТАССТАСС

По информации «Спорт-Экспресса», неаполитанская команда изучает возможности подписания молодого 21-летнего грузинского футболиста, который приостановил контракт с казанским «Рубином» и перебрался в «Динамо» из Батуми. В Серии А сейчас запрещено подписывать игроков из РПЛ, что очень усложняет для «Наполи» подписание молодого футболиста.

Напомним, что в этом сезоне Хвича Кварацхелия провёл в РПЛ в составе «Рубина» 19 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Футбол,Динамо,
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