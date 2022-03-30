«Наполи» заинтересован в переходе Кварацхелии

По информации «Спорт-Экспресса», неаполитанская команда изучает возможности подписания молодого 21-летнего грузинского футболиста, который приостановил контракт с казанским «Рубином» и перебрался в «Динамо» из Батуми. В Серии А сейчас запрещено подписывать игроков из РПЛ, что очень усложняет для «Наполи» подписание молодого футболиста.