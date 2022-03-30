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44 минуты назад

Мбаппе отказался представлять сборную Франции на жеребьевке чемпионата мира в Катаре

Советский спортСоветский спорт

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе отклонил предложение организационного комитета чемпионата мира в Катаре представить свою национальную команду во время жеребьевки группового этапа турнира, сообщает Onze Mondial, ссылаясь на L'Equipe.

Мбаппе отказался принять участие в жеребьевке ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, Мбаппе заявил, что он не имеет права удостаиваться данной чести, так как не является капитаном сборной Франции, к тому же его клубу "ПСЖ" через два дня играть домашний матч национального чемпионата против "Лорьяна", к которому форвард хочет быть полностью готовым.

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира, прошлый мундиаль проходил в 2018 году в России.

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