Мбаппе отказался принять участие в жеребьевке ЧМ-2022

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе отклонил предложение организационного комитета чемпионата мира в Катаре представить свою национальную команду во время жеребьевки группового этапа турнира, сообщает Onze Mondial, ссылаясь на L'Equipe.

По данным источника, Мбаппе заявил, что он не имеет права удостаиваться данной чести, так как не является капитаном сборной Франции, к тому же его клубу "ПСЖ" через два дня играть домашний матч национального чемпионата против "Лорьяна", к которому форвард хочет быть полностью готовым.