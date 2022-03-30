В «Фиорентине» прояснили ситуацию с Кокориным

Франческо рассказал, что футболист продолжает тренироваться с командой и не выведен из ее состава. «Где он смотрит матчи "Фиорентины", когда не попадает в заявку? Не знаю. Думаю, он приходит на стадион или смотрит в своем доме», — добавил он.