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1 час назад

Невилл призвал владельцев «Манчестер Юнайтед» продать клуб

Матч ТВМатч ТВиещё 3

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о нынешних владельцах клуба семьи Глейзеров.

Невилл призвал владельцев «Манчестер Юнайтед» продать клуб
Фото: ReutersReuters

— Что касается семьи Глейзер, после истории с Суперлигой они сказали, что собираются изменить ситуацию. Они ничего не изменили в этом футбольном клубе. Я считаю, что есть огромная проблема в самой верхушке правления клуба. У них было 10 лет, чтобы доказать, что они могут быть хорошими футбольными руководителями.

Они доказали, что не могут построить успешный футбольный клуб здесь, в Манчестере. Для меня в этот момент первое, что должно произойти, — это продажа клуба, — сказал Невилл.

Экс-капитан отметил, что при желании и дальше оставаться в клубе нынешним владельцам необходимо построить новый стадион и новую тренировочную базу, а также ежегодно вкладывать в проект 100-150 миллионов фунтов стерлингов.

Гари Невилл,Манчестер Юнайтед,
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