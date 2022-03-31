Невилл призвал владельцев «Манчестер Юнайтед» продать клуб

— Что касается семьи Глейзер, после истории с Суперлигой они сказали, что собираются изменить ситуацию. Они ничего не изменили в этом футбольном клубе. Я считаю, что есть огромная проблема в самой верхушке правления клуба. У них было 10 лет, чтобы доказать, что они могут быть хорошими футбольными руководителями.



Они доказали, что не могут построить успешный футбольный клуб здесь, в Манчестере. Для меня в этот момент первое, что должно произойти, — это продажа клуба, — сказал Невилл.