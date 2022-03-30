ФИФА утвердила новые правила аренды футболистов

Сегодня Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял новые правила касательно аренды футболистов. Об этом сказано на официальном сайте организации.

Фото: Reuters Reuters

Новый регламент гласит, что теперь минимальным сроком аренды игрока будет промежуток между двумя трансферными окнами. Максимальная продолжительность аренды будет составлять один год. К тому же нельзя повторно арендовать игрока, который уже находится в аренде.

Также ФИФА запретила клубам, которые обмениваются игроками между собой, делать это более трех раз: теперь любой клуб не может отдавать другому клубу более трех игроков в аренду и получать от него также более трех игроков.

Правила вступят в силу 1 июля 2022 года. Они не относятся к футболистам, которым не исполнилось 21 год, а также к собственным воспитанникам клуба.

Напомним, что ФИФА отстранила российскую сборную от участия в турнирах, подконтрольных организации. Таким образом российские футболисты не смогут выступить на ближайшем чемпионате мира в Катаре. Он стартует в ноябре этого года. Российский футбольный союз (РФС) уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В организации рассчитывают на положительное решение CAS.