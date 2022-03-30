Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
2 часа назад

ФИФА утвердила новые правила аренды футболистов

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Сегодня Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял новые правила касательно аренды футболистов. Об этом сказано на официальном сайте организации.

ФИФА утвердила новые правила аренды футболистов
Фото: ReutersReuters

Новый регламент гласит, что теперь минимальным сроком аренды игрока будет промежуток между двумя трансферными окнами. Максимальная продолжительность аренды будет составлять один год. К тому же нельзя повторно арендовать игрока, который уже находится в аренде.

Также ФИФА запретила клубам, которые обмениваются игроками между собой, делать это более трех раз: теперь любой клуб не может отдавать другому клубу более трех игроков в аренду и получать от него также более трех игроков.

Правила вступят в силу 1 июля 2022 года. Они не относятся к футболистам, которым не исполнилось 21 год, а также к собственным воспитанникам клуба.

Напомним, что ФИФА отстранила российскую сборную от участия в турнирах, подконтрольных организации. Таким образом российские футболисты не смогут выступить на ближайшем чемпионате мира в Катаре. Он стартует в ноябре этого года. Российский футбольный союз (РФС) уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В организации рассчитывают на положительное решение CAS.

Последние новости
Футбол,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители