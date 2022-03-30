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1 час назад

Салихова назвала Газизова фанатастическим балаболом

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Зарема Салихова, супруга президента московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала бывшего генерального директора команды Шамиля Газизова фантастическим балаболом.

Салихова назвала Газизова фанатастическим балаболом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фантастический балабол. У которого Урунов «будет стоить 25-30 млн евро». Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», – приводит слова Салиховой телеграм-канал «Как стало известно «СЭ».

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал информацию, согласно которой «Спартак» по итогам 2021 года потратил больше всех клубов на агентские выплаты – 2 620 024,98 евро и 385 353 683,65 рублей.

11 марта стало известно, что арбитражный суд отказал Газизову в выплате 300 млн рублей компенсации от «Спартака».

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