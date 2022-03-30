Салихова назвала Газизова фанатастическим балаболом

Зарема Салихова, супруга президента московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала бывшего генерального директора команды Шамиля Газизова фантастическим балаболом.
«Фантастический балабол. У которого Урунов «будет стоить 25-30 млн евро». Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», – приводит слова Салиховой телеграм-канал «Как стало известно «СЭ».
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал информацию, согласно которой «Спартак» по итогам 2021 года потратил больше всех клубов на агентские выплаты – 2 620 024,98 евро и 385 353 683,65 рублей.
11 марта стало известно, что арбитражный суд отказал Газизову в выплате 300 млн рублей компенсации от «Спартака».