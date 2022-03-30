Салихова назвала Газизова фанатастическим балаболом

«Фантастический балабол. У которого Урунов «будет стоить 25-30 млн евро». Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», – приводит слова Салиховой телеграм-канал «Как стало известно «СЭ».