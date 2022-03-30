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48 минут назад

«Фиорентина» избавится от Кокорина

Вероника Полынина

Руководство итальянской «Фиорентины» намерено избавиться от российского нападающего Александра Кокорина по окончании текущего сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на газету La Repubblica Firenze.

«Фиорентина» избавится от Кокорина
Фото: ТАССТАСС

Источник рассказал, что клуб попытается продать Кокорина во время летнего трансферного окна. Если покупателей не найдется, руководство клуба даже готово пойти на расторжение контракта, хотя и понимает, насколько это невыгодно.

Флорентийцы уже предпринимали попытки избавиться от Кокорина в зимнее трансферное окно.

Тридцатилетний россиянин прибыл в Италию в январе 2021 года из московского «Спартака». Руководство «Фиорентины» заплатило за российского нападающего 4,5 млн евро, подписав контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин вышел на поле шесть раз во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

15 марта портал Transfermarkt зафиксировал понижение трансферной стоимости Александра Кокорина. Теперь она составляет 900 тысяч евро. В декабре 2021-го футболист оценивался в два миллиона евро.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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