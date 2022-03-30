«Фиорентина» избавится от Кокорина

Руководство итальянской «Фиорентины» намерено избавиться от российского нападающего Александра Кокорина по окончании текущего сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на газету La Repubblica Firenze.

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Источник рассказал, что клуб попытается продать Кокорина во время летнего трансферного окна. Если покупателей не найдется, руководство клуба даже готово пойти на расторжение контракта, хотя и понимает, насколько это невыгодно.

Флорентийцы уже предпринимали попытки избавиться от Кокорина в зимнее трансферное окно.

Тридцатилетний россиянин прибыл в Италию в январе 2021 года из московского «Спартака». Руководство «Фиорентины» заплатило за российского нападающего 4,5 млн евро, подписав контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин вышел на поле шесть раз во всех турнирах и не отметился результативными действиями.