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1 час назад

Египет настаивает на переигровке матча с Сенегалом

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Президент египетской федерации футбола Джамал Аллам рассказал журналистам о том, что египетская сторона настаивает на переигровке матча с Сенегалом.

ЧМ-202: Египет настаивает на переигровке матча с Сенегалом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аллам сказал, что матч за выход на чемпионат мира в Катаре проходил в очень странных условиях. Джамал отметил, что египетских футболистов слишком поздно забрали из отеля и долго везли до стадиона. Президент добавил, что сенегальские болельщики ужасно себя вели, так как они оскорбляли и кидались разными предметами в игроков, а больше всего досталось Мохамеду Салаху.

Напомним, что сенегальская команда обыграла Египет и вышла на катарский мундиаль.

Футбол,Мохамед Салах,
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