Решилась судьба РФС в ФИФА

На проходящем в Катаре 72-м конгрессе ФИФА, вопрос о членстве Российского футбольного союза даже не включили в повестку. Это может говорить о том, что Россию не исключат из организации и оставят в мировом футболе. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как уточняется, в пункте 4 повестки заседания решашется судьба приостановки членства трех федераций - Пакистана, Зимбабве и Кении. Вопроса исключения Российского футбольного союза (РФС) в повестке не было.
«Повестка конгресса утверждена, никаких неожиданностей в ней нет», — заявил экс-глава оргкомитета ЧМ в России Алексей Сорокин.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в повестку заседания ФИФА может войти вопрос исключения РФС. Также обсуждался вопрос возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Ранее сборную России ФИФА незаконно отстранил от стыковых матчей за право попадания на ЧМ-2022. Победу присудили команде Польши.