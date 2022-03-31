Решилась судьба РФС в ФИФА

На проходящем в Катаре 72-м конгрессе ФИФА, вопрос о членстве Российского футбольного союза даже не включили в повестку. Это может говорить о том, что Россию не исключат из организации и оставят в мировом футболе. Об этом пишет «Комсомольская правда».