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1 час назад

Россию не исключили из ФИФА

Алиса Селезнёва

На проходящем в Катаре 72-м конгрессе ФИФА, вопрос о членстве Российского футбольного союза даже не включили в повестку. Это может говорить о том, что Россию не исключат из организации и оставят в мировом футболе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Решилась судьба РФС в ФИФА
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется, в пункте 4 повестки заседания решашется судьба приостановки членства трех федераций - Пакистана, Зимбабве и Кении. Вопроса исключения Российского футбольного союза (РФС) в повестке не было.

«Повестка конгресса утверждена, никаких неожиданностей в ней нет», — заявил экс-глава оргкомитета ЧМ в России Алексей Сорокин.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в повестку заседания ФИФА может войти вопрос исключения РФС. Также обсуждался вопрос возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее сборную России ФИФА незаконно отстранил от стыковых матчей за право попадания на ЧМ-2022. Победу присудили команде Польши.

Футбол,Алексей Сорокин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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