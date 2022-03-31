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1 час назад

Русский язык стал одним из шести официальных языков ФИФА

Чемпионат.comЧемпионат.com

На 72-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который состоялся 31 марта в Катаре, было принято решение сделать русский язык одним из шести официальных языков ФИФА. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

Русский язык стал одним из шести официальных языков ФИФА
Фото: EPAEPA

Члены ФИФА на голосовании одобрили закрепление русского языка в качестве официального практически единогласно – 187 голосов «за», 4 голоса «против».

Напомним, ранее устав ФИФА предусматривал использование трёх официальных языков: английского, испанского и французского. Немецкий язык также имеет статус официального по юридическим причинам: штаб-квартира организации находится на территории Швейцарии, где население преимущественно говорит на немецком. Перед 72-м конгрессом руководство ФИФА предложило добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский.

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Футбол,Александр Алаев,РФС,
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